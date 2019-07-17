Трех турецких дипломатов убили в Ираке. Ответственность за нападение пока никто не взял

В городе Эрбиль, который считается столицей иракского Курдистана, произошло нападение на ресторан.

«Убили заместителя генерального консула Турции в Курдистане и двух турецких дипломатов <...> Два боевика открыли огонь по дипломатам, когда они ели в ресторане», – сообщает 17 июля издание Sky News Arabia.

Нападавших было двое. Они смогли скрыться, несмотря на все усилия силовиков. Принадлежали ли злоумышленники к какой-либо террористической организации, пока не установлено.

Глава службы безопасности в иракском Курдистане взял под свой контроль расследование произошедшего.