Инфляция в РФ ушла в ноль

Потребительские цены в России с 9 по 15 июля 2019 года не изменились, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее инфляция составляла 0,1%, а до этого поднималась до 0,2% на фоне роста тарифов.

С начала года инфляция набрала 2,7%, а в годовом выражении на 15 июля составила около 4,5%. За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,1%, подсолнечное масло – на 0,3%, гречневую крупу и карамель – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,4%, в том числе на белокочанную капусту – 5,2%, огурцы – 3%, картофель – 2,9%, лук – 2,6%, морковь – 2,0%. За этот же период помидоры стали дороже на 2%, яблоки – на 1,2%, пшено – на 0,5%, мясо кур – на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло и рис – на 0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились.