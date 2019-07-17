Банк «Санкт-Петербург» и «Группа ЛСР» заключили три генеральных кредитных соглашения

Банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий «Группы ЛСР» трех генеральных кредитных соглашений, подписанных на днях.

В рамках этих документов ПАО «Группа ЛСР» сможет воспользоваться кредитными средствами банка на сумму 5 млрд рублей, ООО «ЛСР. Строительство-СЗ» – также на 5 млрд рублей и АО «ЛСР. Базовые» – на сумму 500 млн рублей. Финансирование предоставляется на 3 года.

«ЛСР» — наш многолетний партнер. Банк предоставляет предприятиям группы как кредитные, так и расчётные услуги. Специализированные отраслевые департаменты, существующие в банке, в том числе Департамент отрасли строительного комплекса и недвижимости,— говорит заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин.

«Группа ЛСР» — один из крупнейших застройщиков и производителей строительных материалов в России. Бизнес группы сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Подмосковье и Екатеринбурге.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»