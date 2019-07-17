Миллионы среди крабов и лабрадоров. Зачем силовики постучались в близкую Кудрину петербургскую компанию

Перерыв в госслужбе не пошел Алексею Кудрину впрок. Недолгое владение частью петербургской компании «Инмед» аукнулось обыском у друзей, миллионы ищут у производителей нанобинтов из крабов.

Рушан Насибулин//кадр из видео/YouTube/Erarta

Обыски в Петербурге по мейнстримовой статье «Мошенничество в особо крупном размере» подкинули работы бойцам политической конспирологии. Задерживали производителей современных бинтов — а рикошета, после публикации «Фонтанки», ждут в главу Счетной палаты Алексея Кудрина и далее в зависимости от фантазии авторов. Полицию интересуют пропавшие миллионы, а наблюдателей тревожит присутствие в сюжете кинематографических премий и домашних животных президентского уровня.

О том, как 50 оперативников одновременно начали около 20 обысков в Петербурге, «Фонтанка» рассказала с утра 17 июля. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), задержаны Рушан Насибулин и Александр Внучкин – бывший и нынешний гендиректоры одного из важных представителей городского фармкластера, компании «Инмед».

Дело, как водится, в госзаказе: следствие посчитало, что оплаченная из бюджета стоимость выполнения работ в 20 раз превышает реальную. Ничего необычного, пока не присматриваешься к декорациям. Часть компании принадлежала экс-министру финансов и нынешнему главе Счетной палаты Алексею Кудрину во время его эмиграции из органов госвласти. А едва ли не самым заметным активом Рушана Насибулина является дружба с Кудриным и 100-процентная доля владения лабрадором, подаренным Владимиром Путиным.

ООО «Инмед» в 2010 году учредили Евгения Насибулина и Александр Внучкин. Взлета пришлось ждать пару лет, пока в 2012-м не было получено финансирование от Минпромторга в рамках ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года»: компания заключила 90-миллионный контракт с министерством на организацию исследований, разработок и опытно-промышленного производства композиционных нетканых материалов на основе биополимеров. По сути, это был один из четырех аналогичных (и примерно равных по стоимости) лотов, в данном случае речь шла о перевязочных материалах. Судя по сайту госзакупок, контракт исполнен и полностью оплачен в 2012 – 2014 годах.

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Внучкин еще за год до регистрации компании защитил кандидатскую диссертацию, посвященную хитозану — получаемому из хитина полимеру. А в 2013 году, судя по базе Роспатента, «Инмед» подал заявку на изобретение за авторством трех человек, включая Насибулину и Внучкина: раствор для получения материала на основе хитозана, медицинское изделие с использованием таких волокон и получение кровоостанавливающего материала на основе раствора. Речь идет о «Гемофлексе», главной продукции «Инмеда»; сырье для него в виде панцирей креветок и крабов закупали у производителей морепродуктов. На специальном сайте представлены два вида этого «нанобинта» — для гражданского и военного применения. Во втором случае производитель сообщает, что первоочередная задача на поле боя — остановить кровотечение, и обещает уровень выживаемости 90%.

Алексей Кудрин официально появился в компании в феврале 2014-го. Тогда 49,9% «Инмеда» приобрело ООО «Стратегия», принадлежавшее Кудрину на 75%, а еще на 25% – гендиректору Леонтьевского центра Ирине Карелиной. Сама «Стратегия» была ими учреждена в 2012-м, раньше и быть не могло: Кудрин нехорошо покинул правительство только осенью 2011-го, а до этого 20 лет работал на госслужбе. В СМИ покупку доли «Инмеда» называли первой инвестицией бывшего министра финансов. «Стратегии» в уставном капитале предприятия досталось порядка 15 млн рублей.

Появление статусного — по фамилиям — инвестора объяснили планами по созданию производственного центра в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская». Компания стала резидентом еще в 2013-м, арендовав почти гектар земли. Инвестиции в проект оценивали более чем в 600 млн рублей. Торжественная церемония закладки капсулы в фундамент комплекса прошла лишь осенью 2017 года. Алексей Кудрин в послании потомкам пожелал успехов в завоевании мировых рынков нанотехнологической продукции.

Летом 2014 года Евгения Насибулина уступила место гендиректора своему отцу, Рушану Насибулину. Он родился в 1953 году, закончил ИТМО, кафедру оптико-электронных приборов. Широкой публике известен как продюсер нескольких знаковых фильмов последнего времени («Под электрическим облаками» и «Довлатов» Алексея Германа-младшего) и одного, вероятно, великого – «Трудно быть богом» Алексея Германа-старшего, получившего премию «Ника».

Кино интересы Насибулина не ограничиваются; теннисные сайты рекомендуют его как большого энтузиаста и подсказывают, что в качестве специального фотокорреспондента Насибулин присутствовал на финалах турниров Большого шлема. Однако для назначения гендиректором «Инмеда», судя по всему, принципиальным оказалось не это, а дружеские отношения с Алексеем Кудриным.

Если верить объяснению полиции, интерес у силовиков вызывает как раз период, когда Кудрин частично владел, а Насибулин управлял компанией. «Полицейские установили, что в 2016 году на территории Санкт-Петербурга неустановленные лица, в том числе из числа руководителей коммерческой организации, в рамках исполнения государственной программы получили денежные средства в размере 20 миллионов рублей, – говорится в релизе ГУ МВД. - Сотрудники указанной организации под предлогом получения компенсации за выполненные научные работы заключили ряд фиктивных договоров со сторонними организациями. Злоумышленники определили исполнителя работ, осознавая, что он не обладает навыками и соответствующим образованием для написания научных работ. Последний подготовил и передал выполненные работы, которые были приняты заказчиками и переданы в соответствующий государственный орган. Проведенными исследованиями установлено, что оплаченная из бюджета стоимость выполнения работ в 20 раз превышает их реальную стоимость».

Контракт с Минпромторгом на НИОКР в отношении «Гемофлекса» был закрыт еще в апреле 2014-года. Но тогда же был заключен еще один — за 112 млн было необходимо было разработать технологии и организовать производство протезов кровеносных сосудов на основе биорезобируемых материалов. Судя по данным сайта госзакупок, работы проводились в 2014-2016 годах, причем за 2016-й представлено два акта, оплаченных в общей сложности примерно на 30 млн. Один из них — на 20,8 млн рублей — включает корректировку документации по результатам предварительных испытаний опытного образца, а также проведение приемочных испытаний. На документах подписи Внучкина (по доверенности от Насибулина) — и директора медицинского департамента Минпромторга Ольги Колотиловой,

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Летом 2017 года «Инмед» заключил контракт на поставку «Гемофлекса» для Минобороны на 19 млн рублей, а вскоре собственники «Стратегии» сменились: доли Кудрина и Карелиной перешли соответственно Андрею Ковалькову и ООО «Издательство «Международные отношения», которым на тот момент владело ООО «Галереи на Мещерской». В том же 2017 году Насибулин перестал быть директором, эту должность занял Внучкин.

ООО «Галереи на Мещерской» СМИ связывали с младшим братом миллиардера Михаила Гуцериева Саит–Саламом Гуцериевым. Зимой 2019 года компания приобрела в Петербурге ООО «Тележная 32», которое реализует проект элитного жилья по одноименному адресу. Интересна и личность собственника «Галерей на Мещерской» — Евгения Мартынова: по утверждению «Уралинформбюро», он значился конечным бенефициаром «Юрпромконсалтинга» – компании, которая фигурирует в громком «деле Черкалина» о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Трое офицеров, по версии следствия, в 2011 году вынудили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им акции компании «Юрпромконсалтинг», которые позднее были переведены в офшор «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз». Затем бенефициаром стал собственно Мартынов. Дальше все зависит от веры читателя в совпадения: аналитическая система СПАРК распознает владельцев «Галерей на Мещерской» и «Юрпромконсалтинга» как двух полных тезок с ИНН, различающимися одной цифрой.

На данный момент позиция на доске изменилась. Кудрин, как известно, снова был призван на госслужбу и возглавил Счетную палату РФ. ООО «Стратегия» в апреле 2018 года было ликвидировано, ее доля в «Инмеде» перешла непосредственно к ООО «Издательство «Международные отношения», которое с конца года формально принадлежит целиком Андрею Ковалькову.

Телефон Елены Насибулиной, указанный в контрактной документации, оказался отключен. Операционный директор «Инмеда» Михаил Яровой предложил корреспонденту лично посетить площадку предприятия, чтобы оценить инновационные методы производства «супердышащего мембранного текстиля». Дать пояснения по следственным мероприятиям он отказался, заявив, что «подозрения — не приговор суда», а «Фонтанка» «марает честное имя» компании. Ознаменованная сегодняшними обысками черная полоса для компании приходит на место белой : в декабре Минздрав предложил, а в начале июля утвердил новые требования к комплектации наборов для оказания скорой помощи, укладок врачей по спортивной медицине и индивидуальных медицинских комплектов гражданской защиты. Туда были включены «средства перевязочные гемостатические стерильные на основе хитозана».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»