В Баренцевом море после дайвинга не всплыл петербуржец. Он погружался в первый раз

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. На берег Баренцева моря следователи приехали после того, как двое неопытных дайверов не поднялись на поверхность воды.

Как сообщает 17 июля Следком, аквалангистов ищут неподалеку от поселка Лиинахамари в акватории Печенгского залива Баренцева моря. «При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8 – 10 °С без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях, не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено», – рассказывают об обстоятельствах произошедшего в Мурманской области в ведомстве.

Один из пропавших без вести – 39-летний петербуржец с двойным гражданством. Как и у его матери, жительницы Карелии, у него есть финский паспорт. Второй пропавший, в возрасте 48 лет, приехал на побережье Колы из Петрозаводска.

Как рассказали «Фонтанке» в дайвинг-центре DiverSea, который организует отдых для любителей подобного рода экстрима в Лиинахамари, 16 июля в воду погрузились четверо аквалангистов – три туриста и инструктор. Пропавшие, утверждают в DiverSea, ныряли первый раз, сопровождал их дайвер из петрозаводского клуба «Онего» Дмитрий Беленихин. В центре утверждают, что туристы на неопределенное время остались без присмотра инструктора, когда он ушел на глубину.

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По номеру, указанному на странице Беленихина в соцсети, нашему корреспонденту дозвониться не удалось.

Сам же центр в Лиинахамари занимается сопровождением отдыха – на нем заботы о проживании, питании и услуги перевозки на катерах. Представитель центра отметил, что сейчас следователи беседуют как с ними, так и с инструктором «Онеги». Поисковая операция продолжается.