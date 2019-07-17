«ВАД» расширит очередной участок «Скандинавии» за 14,6 млрд рублей и отремонтирует полдороги Выборг - Светогорск за 2,7 млрд. Заказы ушли к подрядчику без конкуренции

Заказ на расширение очередного участка трассы А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – граница с Финляндией) с 100-го по 134-й километр получило АО «ВАД», которое был единственным участником конкурса, объявленного ФКУ «Упрдор "Северо-Запад"».

Контракт заключили по максимальной цене — 14,6 млрд рублей.

Как следует из данных портала госзакупок, работы по реконструкции 34-километрового участка должны быть завершены к 1 октября 2024 года. Исходя из технического задания, дорожники демонтируют существующее полотно, в том числе и дорожные знаки, столбы и прочее. Количество полос увеличат до 6. На магистрали появятся разворотные петли, путепроводы, скотопрогон и пешеходный переход.

Напомним, расширение трассы идет в 5 этапов. После завершения третьего этапа дорожникам предстоит реконструировать ещё два участка: сам обход Выборга (134-й – 160-й км) и далее до подъезда к границе с Финляндией, к пункту пропуска «Торфяновка» (160-й – 203-й). До границы планируют дотянуться к 2030-му. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД».

Ранее, также при отсутствии конкурентов, она выиграла конкурс на продолжение строительства от Огоньков до Кирпичного (с 65-го до 100-го км) за 8,6 млрд рублей. В конце 2018 года «ВАД» сдал участок трассы от Петербурга до поселка Огоньки в Ленобласти (с 47-го по 65-й км), получив за это 10,1 млрд рублей. Общий портфель заказов компании на реконструкцию «Скандинавии» составляет более 33 млрд рублей.

Также 17 июля «ВАД», будучи единственным участником конкурсов, был выбран в качестве подрядчика для капремонта 24 километров дороги Выборг – Светогорск. Сумма двух контрактов на участки с 10-го по 24-й км и с 40-го по 48-й составила 2,7 млрд рублей. Срок окончания работ – октябрь 2021 года.