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Строительство
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17.07.2019 15:46
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Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

ГК "КВС"

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по самым популярным программам среди клиентов группы компаний «КВС».

Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры можно с процентной ставкой от 9,5%, срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. Первоначальный взнос 20%. Процентная ставка – 9,5% годовых. Страхование жизни обязательно. При отказе от страхования + 0,7% к ставке. Подробнее здесь

Также есть возможность воспользоваться специальной программой банка «По двум документам» со ставкой 10% годовых. Такая программа подойдет для клиентов, у которых нет времени и возможности собирать пакет документов для банка, поэтому партнер ГК «КВС» предлагает упрощенную программу для оформления кредита. Срок кредита от 3 до 30 лет, размер кредита от 300 000 руб. до 20 000 000 руб. Первоначальный взнос 35% от стоимости квартиры. Процентная ставка от 10% годовых. Страхование жизни обязательно. При отказе от страхования + 0,7% к ставке. Подробнее здесь.

Большой популярностью среди клиентов группы компаний «КВС» пользуется «Семейная ипотека». Теперь по этой программе ставка составляет всего 5,25% на весь срок кредитования. Воспользоваться предложениям могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок. Срок кредита от 1 до 30 лет, размер кредита от 500 000 руб. до 12 000 000 руб., первоначальный взнос 20%. Подробнее здесь

Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить Военную ипотеку с процентной ставкой от 9,3%. Такая программа стала популярной совсем недавно, но стремительно развивается в семьях военнослужащих. Срок кредита от 3 лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, указанного в свидетельстве, размер кредита от 500 000 руб. до 2 509 211 руб. НИС (либо НИС+собственные денежные средства) не менее 20% от стоимости квартиры. Подробнее здесь

Программы действуют на все городские и областные объекты ГК «КВС». Специалисты отдела продаж группы компаний «КВС» помогут вам выбрать квартиру и определиться с наиболее выгодной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

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