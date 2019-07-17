Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

ГК "КВС"

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по самым популярным программам среди клиентов группы компаний «КВС».

Теперь оформить ипотеку на покупку квартиры можно с процентной ставкой от 9,5%, срок кредита от 3 до 30 лет, сумма кредита от 500 000 руб. до 30 000 000 руб. Первоначальный взнос 20%. Процентная ставка – 9,5% годовых. Страхование жизни обязательно. При отказе от страхования + 0,7% к ставке. Подробнее здесь.

Также есть возможность воспользоваться специальной программой банка «По двум документам» со ставкой 10% годовых. Такая программа подойдет для клиентов, у которых нет времени и возможности собирать пакет документов для банка, поэтому партнер ГК «КВС» предлагает упрощенную программу для оформления кредита. Срок кредита от 3 до 30 лет, размер кредита от 300 000 руб. до 20 000 000 руб. Первоначальный взнос 35% от стоимости квартиры. Процентная ставка от 10% годовых. Страхование жизни обязательно. При отказе от страхования + 0,7% к ставке. Подробнее здесь.

Большой популярностью среди клиентов группы компаний «КВС» пользуется «Семейная ипотека». Теперь по этой программе ставка составляет всего 5,25% на весь срок кредитования. Воспользоваться предложениям могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился или родится второй и/или последующий ребенок. Срок кредита от 1 до 30 лет, размер кредита от 500 000 руб. до 12 000 000 руб., первоначальный взнос 20%. Подробнее здесь

Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить Военную ипотеку с процентной ставкой от 9,3%. Такая программа стала популярной совсем недавно, но стремительно развивается в семьях военнослужащих. Срок кредита от 3 лет до достижения предельного возраста пребывания на военной службе, указанного в свидетельстве, размер кредита от 500 000 руб. до 2 509 211 руб. НИС (либо НИС+собственные денежные средства) не менее 20% от стоимости квартиры. Подробнее здесь

Программы действуют на все городские и областные объекты ГК «КВС». Специалисты отдела продаж группы компаний «КВС» помогут вам выбрать квартиру и определиться с наиболее выгодной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании ГК "КВС"