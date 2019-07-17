Госдума одобрила законопроект об опасных отходах

Государственная дума ФС РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и «О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"». Об этом сообщила пресс-служба Госдумы 17 июля.

«Госдума в среду, 17 июля, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"» в части совершенствования правового регулирования обращения с отходами I – II классов опасности», — отмечается в сообщении.

Данные изменения предусматривают соблюдение единой схемы по обращению с отходами I и II классов опасности. Предполагается, что федеральным оператором по обращению с опасными отходами будет госкорпорация «Росатом», которая будет обрабатывать, утилизировать, обезвреживать и размещать подобные отходы.

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При этом юридические лица или ИП, в результате деятельности которых образуются подобные отходы, могут выбирать – обрабатывать и утилизировать их самим, при наличии лицензии, или передавать федеральному оператору.

Как отметил председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, данный закон создаст правовую основу для деятельности публично-правовой компании «Российский экологический оператор», которая будет координировать региональных операторов по обращению с отходами еще IV и V классов опасности. Этот шаг призван разрешить споры при межрегиональном перемещении отходов.

По словам Бурматова, данный закон поможет наладить учет движения коммунальных отходов от образователей до мест сортировки, утилизации и размещения, а также создать федеральную схему обращения с ними.

Ранее Бурматов сообщал, что из 350 тыс. тонн опасных отходов, которые образуются ежегодно, обрабатывается в настоящее время только 2–3%.