Холдинг Setl Group увеличил число сделок по всем видам помещений на 40% за полгода

Объем продаж холдинга Setl Group за первое полугодие 2019 года увеличился на 65% в денежном выражении и на 40% – в натуральном, составив 53,2 млрд руб. и 432 тыс. кв. м соответственно. Число сделок по всем видам помещений выросло на 43%

В первом полугодии 2019 года Setl Group начал строить 26 жилых корпусов. Среди них – проект премиум-класса «The ONE» на Петровском острове и ЖК бизнес-класса Svetlana Park в исторической части Выборгского района. Также приступили в новым проектам комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга, «Чистое небо» – в Приморском районе и «Зеленый квартал» – в Московском. Кроме того, холдинг начал строить корпуса в ЖК «Олимпия» и «Стерео» в Светлогорске и Калининграде.

Общая площадь начатых объектов составила 911,5 тыс. кв.м, всего же на конец первого полугодия у Setl Group в активной стадии строительства находится 2,11 млн кв. м. продаваемой площади объектов, что на 18,7 % больше, чем по за тот же период прошлого года.

Продаваемая площадь квартир, апартаментов и коммерческих помещений (включая хозяйственные кладовые) в объектах холдинга с уже полученными разрешениями на строительство составляет 3,4 млн кв. м; а с учетом площади паркингов – 4,2 млн. кв.м.

Кроме жилья, холдинг приступил к строительству торгового комплекса в своем проекте «Солнечный город», а также детского сада на 190 мест и школы на 1100 мест в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово.

Уже введены в эксплуатацию в этом году ЖК «Lake City-5» в Калининградской области, а в Санкт-Петербурге – ЖК высокого комфорт-класса «Море Океан» в Приморском районе. Второй корпус здесь сдали с рекордным опережением сроков на 8 месяцев. В составе проекта сданы два встроенных детских сада на 60 мест каждый, еще в эксплуатацию ввели детский сад в ЖК «Чистое небо» и две общеобразовательных школы – в проекте «Полюстрово Парк» в Калининском районе и «ЗимаЛето» в Красногвардейском.