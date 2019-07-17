«Аквилон Инвест»: ставки по ипотеке возвращаются на минимальные показатели 2018 года

«Аквилон Инвест»

Партнер холдинга «Аквилон Инвест» банк «Открытие» предлагает клиентам компании ставку по ипотеке от 9,3% годовых.

Ставка от 9,3% годовых действует при сумме кредита от 4 млн рублей до 30 млн рублей, первоначальный взнос от 20%. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. При сумме кредита до 4 млн рублей ставка начинается от 9,5% годовых. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте: https://www.open.ru

«На сегодняшний день «Открытие» предлагает одни из самых интересных среди всех партнеров холдинга условий ипотечного кредитования по базовой программе на покупку квартиры в новостройке. По сути мы видим, что размер ставок по ипотеке возвращается на минимальные показатели 2018 года», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

На сегодняшний в ипотеку от банка «Открытие» можно приобрести квартиру в жилом комплексе 4YOU у метро «Звездная» (аккредитованы II, III и IV очереди проекта), ЖК «Q-мир» рядом с метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в 5 минутах ходьбы от «Фрунзенской», а также в ЖК «СолнцеPARK» и I очереди ЖК All Inclusive в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru