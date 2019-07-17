Видео: За подбрасывание наркотиков и вымогательство 300 тысяч в Петербурге берут сотрудников Росгвардии

Оперативники экономической полиции Красногвардейского района Петербурга задержали двух сотрудников вневедомственной охраны. Следственный комитет вменяет им вымогательство денег после подкидывания наркотиков несовершеннолетнему.

По информации «Фонтанки», вечером 16 июля сотрудники отдела экономической безопасности Красногвардейского района задержали с поличным двух сотрудников отдела вневедомственной охраны того же района. Событие произошло после того, как около 16 часов того же дня экипаж ОВО задержал 16-летнего школьника на проспекте Металлистов и изъял у него наркотики.

По данным «Фонтанки», подросток смог позвонить в службу «112» и попросить о помощи.

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«Фонтанке» известно, что Следственным комитетом Петербурга возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 290 УК – «Получение взятки с вымогательством при исполнении служебных обязанностей». По сумме им вменяется 300 тысяч рублей. А по сути – подбрасывание.

По информации нашего издания, оба сотрудника Росгвардии процессуально задержаны на двое суток.

Читайте материал на «Фонтанке». В нем подробно рассказано и о погоне, и об ошибке задержанных. Мы даже приводим цитаты руководства УМВД. Дело в том, что в первые минуты им показалось, что это касается их подчиненных. И тут они поняли, что второго Голунова они не переживут.