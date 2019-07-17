Бизнес-джет из Парижа закружил над Пулково. Посадке мешали птицы

Частный самолёт из Франции не смог с первого раза совершить посадку в аэропорту Петербурга 17 июля. Он ушел на второй круг.

Как следует из данных сервиса Flightradar, частный самолёт Cessna 680A направлялся в Пулково из парижского аэропорта Ле-Бурже. В 13.17 борт пошёл на посадку в Северной столице, но затем снова начал набирать высоту, совершил второй круг над аэропортом и приземлился.

В пресс-службе воздушной гавани «Фонтанке» объяснили, что от орнитологической службы аэропорта поступило сообщение о скоплении птиц в зоне посадки. Информацию передали экипажу, после чего самолёт ушёл на второй круг и успешно приземлился. Возникшая ситуация является штатной.