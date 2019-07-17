Путин и Лукашенко вернутся в Петербург к вечеру

Лидеры России и Белоруссии проведут на Валааме большую часть дня, но ночевать будут в Северной столице, об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург", – цитирует Пескова агентство РИА Новости.

Напомним, днём в Пулково сел борт президента Белоруссии. Александр Лукашенко буквально сразу пересел на вертолёт, который доставил его на Валаам.

Завтра Путин и Лукашенко примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.