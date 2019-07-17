БК «Зенит» подписал контракт с чемпионом Евро-2007

Баскетбольный клуб «Зенит» продолжает усиливаться перед Евролигой. Как стало известно «Фонтанке», петербуржцы подписали контракт с Антоном Понкрашовым. Контракт рассчитан на один сезон.

33-летний Понкрашов — воспитанник петербургского баскетбола. Антон окончил Училище олимпийского резерва №1, а также тренировался в Адмиралтейской СДЮШОР вместе с первым и пока единственным в истории российским чемпионом НБА Тимофеем Мозговым. Последний пять сезонов выступал за казанский «УНИКС». В составе сборной России стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы 2011 года и Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы по баскетболу 2007 года.