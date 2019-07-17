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Власть
17.07.2019 14:53
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Зеленский выгнал губернатора Николаевской области, назвав его подчинённых "бандитами"

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся 17 июля в Николаевской области, после перепалки с главой региона потребовал от него написать заявление об уходе с должности. Хотя сам же его и назначил несколько недель назад. Мизансцену приводит "Украинская правда".

Глава соседнего государства инспектировал инфраструктуру Николаевского международного аэропорта. Её состояние и вызвало гнев Зеленского. Который обрушился на исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслава Боня.

По словам Зеленского, с ремонтом аэропорта "сложилась странная ситуация, которая вызывает много вопросов: эффективность использования средств, судебные дела по фирме-подрядчику, ситуация с предыдущим директором аэропорта Волошиным.

"Вы делаете такое выражение лица, как будто вы ни к чему и первый раз пришли. Почему вы к людям относитесь, как к скотам?... Все говорят, что Николаев является бандитским городом. Это нормально? Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?" – сказал Зеленский, обращаясь к Боню.

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При этом, по словам журналистов, Бонь подтвердил, что не планировал работать в команде президента Зеленского.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут, в Николаеве? Порешали и порешали", – сказал Зеленский Боню.

"Если нужно написать заявление по собственному желанию, я его сегодня готов написать", – ответил чиновник.

"Да, пишите! Договорились", – сказал президент.

На вопрос журналистов, кого он видит в должности губернатора Николаевской области, Зеленский сказал, что у него нет кандидатуры.

"Пока нет. Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес… Найдите!" – цитируют Зеленского "НикВести".

По данным "Интерфакс-Украина", один из присутствующих озвучил идею составить короткий список кандидатов на главу облгосадминистрации из 5-7 человек.

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"Вы сделаете short list и назначим в течение недели. Дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет", – сказал Зеленский.

11 июня президент Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций, среди них губернатора Николаевской области Алексея Савченко. Исполнять обязанности главы ОГА стал его первый заместитель Вячеслав Бонь.

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