Двое сотрудников ФСБ признали вину в банковском налёте

Арестованный по обвинению в банковском налёте офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов признал вину и написал явку с повинной. Об этом он заявил на заседании в Московском окружном суде 17 июля.

Как пишет РБК, «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием» Власов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест.

«Если бы я хотел скрыться от следствия, то не ходил бы на работу», — заявил в суде Власов.

Адвокат также попросила суд приобщить к делу в качестве характеризующего материала документы о награждении Власова юбилейной медалью «100-летие органов госбезопасности».

Московский окружной военный суд в ходатайстве об изменении меры пресечения отказал и признал арест Власова законным. Согласно оглашенным на заседании материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный Московским гарнизонным военным судом под домашний арест.