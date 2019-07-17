Происшествия
Двое сотрудников ФСБ признали вину в банковском налёте
Арестованный по обвинению в банковском налёте офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов признал вину и написал явку с повинной. Об этом он заявил на заседании в Московском окружном суде 17 июля.
Как пишет РБК, «в целях дальнейшего сотрудничества со следствием» Власов попросил изменить ему меру пресечения на домашний арест.
«Если бы я хотел скрыться от следствия, то не ходил бы на работу», — заявил в суде Власов.
Адвокат также попросила суд приобщить к делу в качестве характеризующего материала документы о награждении Власова юбилейной медалью «100-летие органов госбезопасности».
Московский окружной военный суд в ходатайстве об изменении меры пресечения отказал и признал арест Власова законным. Согласно оглашенным на заседании материалам, явку с повинной написал также офицер ЦСН ФСБ Маргиев, отправленный Московским гарнизонным военным судом под домашний арест.
Справка:
По версии следствия, 10 июня сотрудники ФСБ похитили деньги из банка под видом обыска. Они проверяются на причастность к другим эпизодам, в том числе к хищениям средств у фигурантов уголовных дел в ходе реальных обысков. По одной из версий, спецназовцы вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и незаметно выносили из квартир и офисов. В начале июля несколько подозреваемых были арестованы. Еще восемь бойцов «Альфы»объявлены в розыск. СМИ пишут, что владельцем похищенных 136 млн является официально безработный житель Москвы.