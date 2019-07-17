«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони, остались детали

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Эмилиано Ригони перейдет в итальянскую «Сампдорию». Как стало известно «Фонтанке», клубы уже пришли к соглашению, и в ближайшее время трансфер будет оформлен официально.

Ранее сообщалось, что клубы рассматривали вариант с годичной арендой за 1 млн евро и пунктом о последующем выкупе игрока за 9-11 млн евро. Инициатором приглашения Ригони является главный тренер «Сампдории» Эусебио Ди Франческо.

Ригони перешёл в петербургский клуб летом 2017 года за 9 миллионов евро. Летом 2018 года «Зенит» отдал Ригони в аренду в итальянскую «Аталанту». В декабре Ригони вернулся к сине-бело-голубым, сыграв 11 матчей, в которых забил три гола и отдал три голевые передачи. В составе «Зенита» аргентинец стал чемпионом России. Ранее сообщалось, что окружение Ригони не хочет, чтобы аргентинец оставался в «Зените».