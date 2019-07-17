BMW неудачно развернулся через двойную сплошную на «Скандинавии». Четверо в больнице

Четыре человека пострадали в результате столкновения встречных легковых автомобилей на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 17 июля около 11:10 на 99-м километре трассы столкнулись BMW и «Лада Калина». По предварительной версии, 71-летний водитель BMW, ехавший в сторону Петербурга, при развороте через двойную сплошную линию совершил столкновение со встречной «Ладой».

В BMW травмы средней степени тяжести получила женщина-пассажирка, ровесница водителя. Из «Лады» госпитализированы трое мужчин: водитель 1988 года рождения в тяжёлом состоянии и оба пассажира, 1988 и 1969 годов рождения, в состоянии средней степени тяжести. Все они доставлены в больницу Выборга.