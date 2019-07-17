Российский омбудсмен зафиксировала «первые наметки» перезагрузки отношений России и Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ после встречи со своей украинский коллегой заявила, что страны сделали первые шаги к нормализации отношений.

«Разморожена ситуация диалога по взаимодействию по вопросам российских граждан, находящихся под стражей на Украине, и украинских граждан в России. Это хороший знак, и если не гарантия, то первые наметки перезагрузки отношений», – цитирует 17 июля заявление Татьяны Москальковой ТАСС.

По ее словам, на встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой была достигнута договоренность по «верификации» и «обмену списками задержанных россиян и украинцев». Кроме того, Москалькова выступила за изменение меры пресечения задержанным в Керченском проливе украинским морякам.