Финляндия заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

Минобороны Финляндии сообщило 17 июля о предполагаемом нарушении границ российским воздушным судном.

«Российский государственный самолёт подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе напротив города Порвоо утром 17 июля», – сообщается на сайте оборонного ведомства. Расследованием инцидента занимается Пограничная охрана Финляндии.

Как уточнил в комментарии газете Ilta-Sanomat специалист минобороны Кристиан Ваккури, воздушное судно залетело вглубь страны на 1 км. Нарушение длилось около двух минут. Тип самолёта не уточняется.

По словам Ваккури, в этом году воздушное пространство Финляндии было нарушено однажды – это был португальский самолёт. В 2018-м подобных случаев не было, а в 2017-м их зафиксировали четыре, в одном из них самолёт был российским, и посла РФ вызывали в МИД.

Раннее, 15 июля, финские истребители Hornet были подняты для опознания трёх российских военных самолётов над Балтикой.