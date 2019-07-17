Агент Краневиттера опроверг слух о переходе игрока в «Дженоа»

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Матиас Краневиттер не перейдет в «Дженоа». Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента игрока Эрнана Бермана, ранее появившаяся информация не соответствует действительности.

Отметим, что ранее сам Краневиттер объявил о своем желании уйти из клуба в ближайшее время. «Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит», – заявил игрок.

Напомним, Краневиттер подписал четырёхлетний контракт с российским «Зенитом» летом 2017 года. Трансфер обошелся в 8 млн евро. В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской премьер-лиге шесть матчей, из которых всего два в основе.