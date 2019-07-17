«Группа ЛСР» увеличила объем новых контрактов на 6%. Рост застройщик связывает с успехом московских проектов

ПАО «Группа ЛСР» представило результаты операционной деятельности за первые шесть месяцев 2019 года. Общая стоимость заключенных новых контрактов выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили 17 июля в пресс-службе застройщика.

«В отчетном периоде общая стоимость новых заключенных контрактов выросла на 6% год к году, составив 38 млрд рублей, или 368 тысяч квадратных метров. Данный рост в основном обусловлен успехом проектов в Москве, а также хорошо структурированным продуктовым предложением, которое отвечает запросам клиентов», – приводит пресс-служба ПАО слова гендиректора Андрея Молчанова.

В Петербурге по сравнению с первым полугодием 2018 года результаты за январь – июнь текущего немного снизились. Группа заключила новых контрактов на 176 тысяч квадратных метров против 206 на сумму в размере 18 млрд рублей против 19 млрд годом ранее.