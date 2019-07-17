На новой форме «Челси» нашли флаг России

Футбольный клуб «Челси» официально представил выездную форму для выступления в сезоне 2019/20. Её особенностью стало наличие цветов российского флага на рукавах и воротнике формы, расположенных к тому же в правильном порядке.

Inspired by Mod culture, which thrived in 1960s south-west London, our 2019/20 Nike away kit is here! ?



It's a sharp look. It’s a Chelsea thing.



Get yours: https://t.co/Wls7Ga23Xc pic.twitter.com/GBmhhanXc8 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 17. Juli 2019

Напомним, что владельцем лондонского клуба является российский бизнесмен Роман Абрамович.

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В сезоне 2018/19 «Челси» занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы, разгромив в финале «Арсенал» со счётом 4:1.

Напомним, Роман Абрамович купил «Челси» в 2003 году еще будучи губернатором Чукотки, за 140 миллионов фунтов. При нем клуб превратился из середняка в одну из самых успешных команд мира начала XXI-го века. На счету лондонцев пять побед в чемпионате Англии, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лига чемпионов и Лига Европы (всего 17 трофеев). По оценкам Daily Mail, за 14 лет (с 2003-го по 2017 год) Абрамович вложил в «Челси» около 3,8 млрд фунтов. Наибольшую сумму, 2,4 млрд фунтов, «Челси» потратил на выплату зарплат футболистам и сотрудникам клуба. Еще 806 млн фунтов ушли на покупку новых игроков, а 71 млн фунтов — на компенсации уволенным тренерам.