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17.07.2019 15:25
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«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков

С погоней полицейские Петербурга взяли двух росгвардейцев. Им вменяется тренд времени – подбрасывание наркотиков. Это история удивительна по скорости и, конечно, уму.

«За второго Голунова нас точно всех употребят». Росгвардия Петербурга теряет бойцов из-за подкидывания наркотиков

кадр из видео

Недавно прогремевшие новости о журналисте Голунове подтолкнули оперативников экономической полиции Красногвардейского района на столь стремительные действия, что в главке до сих пор не понимают, как это они так умудрились. Все началось со звонка в службу «112», когда школьник попросил помощи. Ключевыми словами были: «Ваши полицейские мне подкинули наркотики и требуют денег». 

Через час после такого текста оперативники уже поставили замаскированную видеокамеру в месте тайника, откуда их предполагаемые коллеги собирались забрать деньги. 

А все началось в 16:00, 16 июля у дома 74 по проспекту Металлистов, когда наряд вневедомственной охраны сначала остановил 16-летнего парня, потом нашел у него наркотики, изъяли как смогли, и, судя по всему, потребовали взрослый выкуп. По крайней мере, в постановлении о уголовном деле, что к вечеру 16-го возбудил Следственный комитет, указано: «… создав видимость изъятия наркотических средств и привлечения заявителя к уголовной ответственности, то есть, создав условия, при которых потерпевший был вынужден передать денежные средства в виде взятки в сумме 300 тысяч рублей … ».

Сначала все развивалось по классике. Цитата из того же документа: «Находясь в условиях, при которых он был вынужден согласиться на требования, с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов», школьник Антон, будучи сыном состоятельного петербуржца отдал им 40 тысяч рублей. 

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Кстати, юноша живет и учится недалеко от места событий. В его соцсети интереса к наркотикам не видно. Скорее больше заботят красивые девушки. Заметим с иронией – среди пабликов, на которые он подписан, есть и те, что посвящены оппозиционным движениям. 

Потом тоже ничего нового – несовершеннолетнего подвезли к банкомату и посоветовали снять деньги с кредитки отца. А вот дальше случилась оплошность. Сотрудники проанализировали, где установлены видеокамеры и отпустили жертву одну, да еще оставив ему связь. В этот момент он и смог позвонить в дежурную часть ГУ МВД. Оттуда сигнал пошел руководству района, где в ужасе решили, что это кто-то из их подчиненных. 

Как рассказали журналисту «Фонтанки», «наш начальник БЭП то ли кричал, то ли громко молился: «Любой ценой! Не дай бог! В Москве за это генералов снимают! Нас точно всех употребят!».

Удача улыбнулась. Сотрудники ОВО, взявшие по убеждению следствия очередные 100 тысяч рублей, решили отпустить юношу. Но с условием – остальные 160 тысяч он положит в оговоренное тайное место. А они уже аккуратно их заберут. Но попозже. 

Примерно в 17:30 нужная территория была оборудована спецтехникой. Да, и засада была невдалеке. Около 21 часа подъехал экипаж, вынул закладку. К нему устремились несколько машин с оперативниками. Служебная «Росгвардии» что-то почуяла и рванула. Прохожие могли наблюдать за оригинальной картинкой – черный джип и серая машина неслась за служебной. Причем, в открытых окнах были видны нервные мужчины, высовывавшие пистолеты. 

Ну, до пальбы не дошло, и это хорошо. Но докатились до валяния людей в форме с нашивками на спине: «Росгвардия».

читатель "Фонтанки"

Ньюсмейкерами стали – 26-летний Никита Лаврентьев и 29-летний Александр Бойков. Прошу прощения, но уже взрослые. Надо читать федеральные новости. 


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Теперь у них часть пятая статьи 290 УК – «Взятка в группе при исполнении с вымогательством, в крупном размере» . Они задержаны. Скоро выход в суд на арест.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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