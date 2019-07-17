Опасный салат отравил 49 детей и 5 вожатых в Крыму. Возбуждено уголовное дело

После массового отравления детей в лагере в Крыму возбуждено уголовное дело, сообщает региональный Следственный комитет 17 июля.

Из лагеря «Лучистый» (филиал ГУП РК «Солнечная Таврика»), расположенного в Евпатории, госпитализировали 49 детей и 5 вожатых с рвотой и диареей. Все заболевшие приехали из республики Татарстан. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Министерство по делам молодёжи Татарстана сообщает, что первое обращение в медпункт поступило после ужина 15 июля. Пик обращений на плохое самочувствие детей и педагогического состава пришелся на три часа ночи 16 июля.

«На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отравления – ей стал салат. Работа по установлению причин происшествия продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

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Уголовное дело возбуждено по статьям 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В ДОЛ «Лучистый» проходит III профильная смена, участниками которой являются 201 ребенок и 19 педагогов из Татарстана. Лагерь выбран для организации отдыха детей из республики по результатам тендера, который был проведен в конце 2018 года.