Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен

Президент России Владимир Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с её избранием на пост председателя Европейской комиссии. Об этом сообщает пресс-служба президента 17 июля.

«Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Европейской комиссии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне Европейский парламент утвердил фон дер Ляйен на пост главы Европейской комиссии. Она получила поддержку 383 из 733 парламентариев, набрав необходимый минимум в 374 голоса. Сегодня фон дер Ляйен покинет пост министра обороны Германии, который она занимает с 17 декабря 2013 года. На её место придет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава партии ХДС, которую прочили в сменщицы Ангелы Меркель на посту канцлера Германии. Меркель решила больше не избираться на пост главы федерального правительства.