Среднеохтинский закрывают путевые работы, Витебский ограничивает стройка трассы М-11

В связи с различными дорожными работами в Петербурге вводятся очередные ограничения движения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Среди самых серьёзных – закрытие участка Среднеохтинского проспекта и части Кингисеппского шоссе.

В связи с продолжением строительства скоростной платной дороги М-11 компанией «Магистраль двух столиц» с 17 июля по 1 августа ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту в Пушкине от Шушарской дороги до Петербургского шоссе. При этом ограничения будут сняты в период с 14:00 21 июля до 12:00 22 июля и с 15:00 26 июля до 17:00 27 июля.

С 17 июля по 20 сентября ограничивается движение по Ленинскому проспекту у дома 61 и от улицы Доблести до Брестского бульвара, без перекрестка с проспектом Кузнецова. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает там прокладку водопровода.

С 19 по 23 июля из-за монтажа пешеходной галереи ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у Нарвского проспекта. Там же движение будет ограничено на период демонтажа конструкции с 11 по 15 октября. Эти ограничения возможны только при условии снятия ограничений на Нарвском проспекте, отмечают в ГАТИ.

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В связи с проведением ЗАО «АБЗ-Дорстрой» работ по прокладке инженерных сетей на Кингисеппском шоссе в Красном Селе:

с 19 по 22 июля, с 19 августа по 15 сентября и с 29 по 30 сентября ограничивается движение по Октябрьской улице в створе Кингисеппского шоссе;

с 23 июля по 15 сентября ограничивается движение по Кингисеппскому шоссе от Ивангородского проспекта до границы города;

с 16 по 30 сентября закрывается направление движения по Кингисеппскому шоссе от Ивангородского проспекта к Октябрьской улице.

С 20 июля по 7 августа из-за прокладки водопровода Водоканалом ограничивается движение по набережной Обводного канала от Московского проспекта до Заозёрной улицы.

С 20 июля по 2 августа в связи с продолжением ремонта трамвайных путей Дирекцией транспортного строительства закрывается движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы. С 3 по 17 августа движение по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы будет ограничено.

По данным «Горэлектротранса», с 1:30 20 июля до 4:50 18 августа закрывается трамвайное движение по Среднеохтинскому проспекту от Конторской улицы до Красногвардейской площади.

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ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.