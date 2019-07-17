Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 62.95р
70.56р
15:56 17.07.2019
Расширенный поиск

Город
17.07.2019 13:45
Печать

Среднеохтинский закрывают путевые работы, Витебский ограничивает стройка трассы М-11

В связи с различными дорожными работами в Петербурге вводятся очередные ограничения движения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Среди самых серьёзных – закрытие участка Среднеохтинского проспекта и части Кингисеппского шоссе. 

В связи с продолжением строительства скоростной платной дороги М-11 компанией «Магистраль двух столиц» с 17 июля по 1 августа ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту в Пушкине от Шушарской дороги до Петербургского шоссе. При этом ограничения будут сняты в период с 14:00 21 июля до 12:00 22 июля и с 15:00 26 июля до 17:00 27 июля.

С 17 июля по 20 сентября ограничивается движение по Ленинскому проспекту у дома 61 и от улицы Доблести до Брестского бульвара, без перекрестка с проспектом Кузнецова. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает там прокладку водопровода.

С 19 по 23 июля из-за монтажа пешеходной галереи ООО «М.Г. Прайват Реконстракшн» ограничивается движение транспорта по Старо-Петергофскому проспекту у Нарвского проспекта. Там же движение будет ограничено на период демонтажа конструкции с 11 по 15 октября. Эти ограничения возможны только при условии снятия ограничений на Нарвском проспекте, отмечают в ГАТИ.

Реклама

В связи с проведением ЗАО «АБЗ-Дорстрой» работ по прокладке инженерных сетей на Кингисеппском шоссе в Красном Селе:

  • с 19 по 22 июля, с 19 августа по 15 сентября и с 29 по 30 сентября ограничивается движение по Октябрьской улице в створе Кингисеппского шоссе;
  • с 23 июля по 15 сентября ограничивается движение по Кингисеппскому шоссе от Ивангородского проспекта до границы города;
  • с 16 по 30 сентября закрывается направление движения по Кингисеппскому шоссе от Ивангородского проспекта к Октябрьской улице.

С 20 июля по 7 августа из-за прокладки водопровода Водоканалом ограничивается движение по набережной Обводного канала от Московского проспекта до Заозёрной улицы.

С 20 июля по 2 августа в связи с продолжением ремонта трамвайных путей Дирекцией транспортного строительства закрывается движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы. С 3 по 17 августа движение по Среднеохтинскому проспекту от Красногвардейской площади до Конторской улицы будет ограничено.

По данным «Горэлектротранса», с 1:30 20 июля до 4:50 18 августа закрывается трамвайное движение по Среднеохтинскому проспекту от Конторской улицы до Красногвардейской площади.

Реклама


ГАТИ напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по самым популярным программам среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.07.2019 15:20

Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.07.2019 12:57

Следующая станция – Диснейленд Париж

Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Следующая станция – Диснейленд Париж».
ГК «Полис Групп»
16.07.2019 12:39

ГК «Полис Групп» будет строить проекты по BIM-технологиям

Земельный банк ГК «Полис Групп» для реализации новых проектов в настоящее время сформирован на 3-4 года вперед. Для всех новых объектов, которые находятся в стадии проектирования и готовятся к запуску в 2019-м году и последующие годы, девелопер планирует применять BIM-технологии.
ПСК
16.07.2019 10:26

ПСК: на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением

По предварительным итогам полугодия Петербург отличился от других городов России, поставив антирекорд по вводу жилья: этот показатель снизился практически на 60%*. Аналитики ГК «ПСК» считают, что статистика выровняется во второй половине года. При этом на покупательскую активность темпы строительства не повлияют.
pixabay.com
15.07.2019 18:18

ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

Группа компаний «ПСК» приобрела земельный участок площадью 4691 кв.м. и проект строительства жилого комплекса бизнес-класса. Эксперты ПСК оценивают локацию как одну из самых перспективных в Центральном районе Санкт-Петербурга.