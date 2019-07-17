Союз писателей Петербурга выдал справку, что Борис Стругацкий — писатель, и извлек доказательства из архивов

Союз писателей Санкт-Петербурга выдал справку, удостоверяющую, что Борис Стругацкий, брат и соавтор Аркадия Стругацкого, — писатель. Об этом «Фонтанке» 17 июля сообщил друг Бориса Стругацкого и исследователь творчества культовых советских фантастов Борис Вишневский. Подпись и печать на историческом документе поставил зампред Союза писателей Петербурга Сергей Арно.

Чтобы окончательно развеять любые сомнения в писательском статусе Бориса Стругацкого, из архивов союза были извлечены уникальные документы: его заявления о приеме в Союз писателей и автобиография, написанные его рукой. Справка, якобы, потребовалась комитету по культуре Санкт-Петербурга, чтобы согласовать установку памятной доски на доме 4 по улице Победы, в котором Борис Стругацкий жил с 1964 по 2012 год. Впрочем, в комитете по культуре отмечали, что просили не конкретно «справку», а «документальное подтверждение» – в качестве такового «иногда достаточно заверенной в библиотеке обложки книги». "Эти требования нужны, чтобы исключить ошибки, неверные трактовки и при любых претензиях подтвердить документами каждое слово, высеченное на доске", – отмечали в Смольном.

«Когда по моей инициативе в честь братьев Стругацких называли площадь, никто справок, что они писатели, не просил, – сказал Борис Вишневский «Фонтанке». – Это даже не грустно, это смешно. Комитете по культуре мог бы просто заглянуть в энциклопедию, а не требовать справку. Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог, и был признан тунеядцем».

В ближайшее время документы, удостоверяющие род занятий Бориса Стругацкого, будут переданы в комитет по культуре Смольного.