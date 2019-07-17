«Откровенная ложь». МИД России рассказал свою версию ситуации с отказами в визах американским учителям

Россия не выдала документы педагогам американской школы в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заверили, что все законно.

«Учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления», – цитирует 17 июля заявление министерства ТАСС.

По мнению российской стороны, обвинения США – «откровенная ложь», так как часть фактов была скрыта. Дипломаты напомнили, что учителя школы хотят обладать не визами, как писали СМИ, а таким же паспортом, как у Джона Хантсмана. В аналогичной ситуации для российских граждан дипломатические паспорта не выдаются.

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«Сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», – уточняет МИД РФ, напомнив, что российская сторона неоднократно предлагала договориться о статусе учебного заведения.

Напомним, что 16 июля газета The New York Times сообщила, что 30 учителей американской школы якобы не получили визы, хотя американская стороны просила «не вовлекать школьников в политические разногласия». Учебное заведение было создано в 1949 году, и сейчас в нем обучается 1200 детей, включая россиян. Ситуация с педагогами может повлиять на учебный процесс.