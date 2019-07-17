«Краш-тест» в реальной жизни: видео показывает, что происходит с легковушкой, едущей в лоб фуре

Страшное ДТП в Ростовской области попало на видео: легковой автомобиль влетел в лоб фуре. В огне погиб человек.

Как сообщает DonDay со ссылкой на региональное УГИБДД, утром 17 июля на 3-м километре северного обхода Ростова-на-Дону в Аксайском районе в большегруз «Скания» под управлением 54-летнего мужчины въехал легковой «Опель».

На записи камеры наружного наблюдения видно, что «Опель» летел на большой скорости, и как в краш-тестах, впечатался в «стену» кабины фуры. Смятый комок, бывший «Опелем», отлетел на несколько метров и загорелся. Фура же ушла в кювет.

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Водитель «Опеля» погиб на месте, ГИБДД устанавливает его личность.

Видео: YouTube/Ростов Главный Новости Ростова-на-Дону

Движение по трассе ограничили для работы сотрудников правоохранительных органов, образовалась пробка.

В Петербурге в последние дни случилось несколько «огненных» ДТП. Один человек погиб.