Уволенные после дела Голунова полицейские хотят обратно на работу. Через суд

Трое уволенных за нарушение служебного регламента оперативников столичной полиции через суд намерены добиться восстановления на службе. Параллельно сообщается, что несколько сотрудников «из дела Голунова» стали подозреваемыми по уголовному делу.

Как сообщили 17 июля источники ТАСС в правоохранительных органах, трех оперативников уволили из-за того, что они не дали журналисту Ивану Голунову позвонить родственникам и не пустили к нему адвоката. Сами полицейские настаивают, что защитник рядом с задержанным спецкором «Медузы» присутствовал, а в звонке отказали из-за опасения – он мог связаться с «подельниками». Сейчас силовики якобы готовят иск с требованием вернуть им работу.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунова 17 июля позвали в СК. Он также прокомментировал информацию о том, что уволенные полицейские якобы стали фигурантами уголовного дела. Никаких уведомлений об этом ни он, ни его подзащитный не получали, сказал юрист. При этом СМИ уточняют, что дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, среди подозреваемых задерживавшие Голунова оперативники и начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления по Западному административному округу Москвы.

Накануне сообщалось, что из управления были уволены еще четверо полицейских.