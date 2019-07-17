Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +17
$ 62.95р
70.56р
15:56 17.07.2019
Расширенный поиск

Общество
17.07.2019 13:12
Печать

Уволенные после дела Голунова полицейские хотят обратно на работу. Через суд

Трое уволенных за нарушение служебного регламента оперативников столичной полиции через суд намерены добиться восстановления на службе. Параллельно сообщается, что несколько сотрудников «из дела Голунова» стали подозреваемыми по уголовному делу. 

Как сообщили 17 июля источники ТАСС в правоохранительных органах, трех оперативников уволили из-за того, что они не дали журналисту Ивану Голунову позвонить родственникам и не пустили к нему адвоката. Сами полицейские настаивают, что защитник рядом с задержанным спецкором «Медузы» присутствовал, а в звонке отказали из-за опасения – он мог связаться с «подельниками». Сейчас силовики якобы готовят иск с требованием вернуть им работу. 

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунова 17 июля позвали в СК. Он также прокомментировал информацию о том, что уволенные полицейские якобы стали фигурантами уголовного дела. Никаких уведомлений об этом ни он, ни его подзащитный не получали, сказал юрист. При этом СМИ уточняют, что дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, среди подозреваемых задерживавшие Голунова оперативники и начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления по Западному административному округу Москвы. 

Накануне сообщалось, что из управления были уволены еще четверо полицейских. 

Реклама

Справка:

Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Запрещённые вещества нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист утверждал, что всё это ему подброшено и может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, в котором фигурировали сотрудники ФСБ. За него бились коллеги по всему миру, и на шестой день после задержания Голунов был отпущен – в связи с непричастностью.

После его освобождения по указу Владимира Путина постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось, что уйти в отставку по выслуге лет решил зам Пучкова, а от работы на время служебной проверки отстранены пятеро полицейских.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
17.07.2019 15:46

Для клиентов ГК «КВС» ставки еще ниже

АО «Банк ДОМ.РФ» снизил ставки по самым популярным программам среди клиентов группы компаний «КВС»
предоставлено компанией ООО «БОКСБЕРРИ»
17.07.2019 15:00

Boxberry: на что обращают внимание покупатели при получении посылок

Рассказываем, как справиться с конкуренцией, и на что обращают внимание покупатели при получении онлайн-заказов.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:21

Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

Газпромбанк - партнер группы компаний «КВС» - предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых.
ГК "КВС"
17.07.2019 11:00

Хороший повод использовать свои накопления

Банк ВТБ аккредитовал жилой комплекс «Жили-Были» от группы компаний «КВС» по военной ипотеке. Теперь на покупку квартиры в новостройке вы можете оформить кредит с процентной ставкой 9,8%.
Новое Радио
16.07.2019 18:21

Новое Радио дарит sup-борд

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
16.07.2019 18:00

Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.
ГК «Ленстройтрест»
16.07.2019 15:36

Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
16.07.2019 15:20

Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
16.07.2019 12:57

Следующая станция – Диснейленд Париж

Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Следующая станция – Диснейленд Париж».
ГК «Полис Групп»
16.07.2019 12:39

ГК «Полис Групп» будет строить проекты по BIM-технологиям

Земельный банк ГК «Полис Групп» для реализации новых проектов в настоящее время сформирован на 3-4 года вперед. Для всех новых объектов, которые находятся в стадии проектирования и готовятся к запуску в 2019-м году и последующие годы, девелопер планирует применять BIM-технологии.
ПСК
16.07.2019 10:26

ПСК: на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением

По предварительным итогам полугодия Петербург отличился от других городов России, поставив антирекорд по вводу жилья: этот показатель снизился практически на 60%*. Аналитики ГК «ПСК» считают, что статистика выровняется во второй половине года. При этом на покупательскую активность темпы строительства не повлияют.
pixabay.com
15.07.2019 18:18

ГК «ПСК» приобрела участок под жилое строительство возле Невского проспекта

Группа компаний «ПСК» приобрела земельный участок площадью 4691 кв.м. и проект строительства жилого комплекса бизнес-класса. Эксперты ПСК оценивают локацию как одну из самых перспективных в Центральном районе Санкт-Петербурга.