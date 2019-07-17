Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом. Суд продлил меру пресечения для 6 из них

Лефортовский суд Москвы рассматривает 17 июля ходатайство следствия о продлении срока ареста экипажам трех кораблей Военно-морских сил Украины, задержанным за нарушения при прохождении территориальных вод РФ.

«Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября», – цитирует 17 июля заявление суда ТАСС.

Решение по поводу других задержанных будет принято «в ближайшее время».

Владимир Путин и Владимир Зеленский посвятили часть своего первого разговора именно проблеме задержанных моряков. По словам украинского президента, он готов обсуждать эту тему «каждый день», чтобы добиться возвращения своих граждан. Омбудсмены России и Украины накануне призвали помиловать часть осужденных, включая 24 моряков.