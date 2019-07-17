Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом. Суд продлил меру пресечения для 6 из них
Лефортовский суд Москвы рассматривает 17 июля ходатайство следствия о продлении срока ареста экипажам трех кораблей Военно-морских сил Украины, задержанным за нарушения при прохождении территориальных вод РФ.
«Продлить срок содержания под стражей в отношении Власюка М. Б., Гриценко Д. В., Драча А. Л., Зинченко В. А., Головаша Б. О. и Попова С. Н. на три месяца, то есть до 24 октября», – цитирует 17 июля заявление суда ТАСС.
Решение по поводу других задержанных будет принято «в ближайшее время».
Владимир Путин и Владимир Зеленский посвятили часть своего первого разговора именно проблеме задержанных моряков. По словам украинского президента, он готов обсуждать эту тему «каждый день», чтобы добиться возвращения своих граждан. Омбудсмены России и Украины накануне призвали помиловать часть осужденных, включая 24 моряков.
Справка:
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива. МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины «прочитал в Интернете».