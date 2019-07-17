В отношении Порошенко и его команды возбудили 11 уголовных дел

Государственное бюро расследований Украины заявило о возбужденных уголовных делах в отношении Петра Порошенко и группы высокопоставленных чиновников. Бывший президент на допрос не пришел, так как очень занят подготовкой к выборам в Верховную раду.

«На рассмотрении у Государственного бюро расследований находятся 11 уголовных производств <...> относительно возможных неправомерных действий высших должностных лиц нашего государства», – заявил во время брифинга 17 июля глава ГБР Роман Труба.

По его словам, Петра Порошенко 17 июля вызывали на допрос в качестве свидетеля по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, однако повестку он проигнорировал, сославшись на то, что очень занят предстоящими 21 июля выборами в Верховную раду. Роман Труба заверил, что политика повторно вызовут для дачи показаний.

Имена соратников бывшего президента, в отношении которых возбудили дела, в Государственном бюро расследований не назвали. 8 уголовных дел ГБР расследует по факту возможных противоправных действий самого Петра Порошенко.