Лукашенко залетел в Петербург. И отправился на Валаам

Глава союзной России Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Петербург. Правда, всего на несколько минут. Прямо в Пулково Александр Григорьевич пересел на вертолёт, чтобы отправиться в Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на Валаам. Об этом свидетельствует видео, размещенное информагентством БЕЛТА.

Стоит отметить, что даже эти несколько минут на невской земле президент Белоруссии не провел в одиночестве. Засвидетельствовать ему почтение приехали сразу два губернатора – врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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На Валааме Лукашенко проведет неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Затем оба лидера поедут в Петербург, где примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между странами. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.