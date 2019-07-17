В Финляндии нашли замену пластиковым бутылкам. Экотара появится на рынке в начале 2020 года

Предприниматель из Эспоо Кай Пеламо разработал бутылку из картона. Предполагается, что в будущем такая тара для безалкогольных напитков сможет заменить пластиковую. Об этом 17 июля пишет Ilta-Sanomat.

Весной компания Пеламо получила финансирование для создания устройства для изготовления картонных бутылок. Два финских и одно иностранное предприятие по производству напитков уже подписали соглашение о покупке таких установок. По данным издания, первые картонные бутылки появятся в продаже в начале 2020 года.

Идея родилась в 2015 году, когда Пеламо читал новости о микропластике в океанах. Если соки и молоко производят в картонных коробках годами, почему бы не пить безалкогольные напитки из картонной бутылки, подумал Пеламо.

Он начал тестировать, насколько хорошо картонные коробки выдерживают безалкогольные напитки. Пеламо налил кока-колу в тару из-под молока, но швы коробки не выдержали газированный напиток. В конце концов вместе с нанятой им командой была придумана технология обработки швов, которая позволила создать бутылку из картона, которая выдерживает давление. Полосы картона при этом формируют тару по спирали. Изобретение запатентовали.

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Единственная недоработка состоит в том, что крышка по-прежнему пластиковая.

По словам проектного руководителя Маркуса Терхо из Финского инновационного фонда Sitra, для Финляндии, где развита залоговая система (стоимость тары заложена в цену напитка и возвращается при сдаче) и развита переработка, особой проблемы использования обычных бутылок не стоит. В то же время специалист напоминает, что для производства картонной бутылки нужна древесина.

«Потребовался бы точный анализ объёма выбросов, включая производство. Если в стране нет действующей системы переработки, то, вероятно, картонная бутылка лучше», – говорит Терхо.