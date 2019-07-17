«Дорогая Ангела!» Путин дважды поздравил федерального канцлера с юбилеем, по телефону и телеграммой

Президент России Владимир Путин дважды поздравил канцлера ФРГ с юбилеем. Российский лидер позвонил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и отправил ей телеграмму, сообщает пресс-служба Кремля.

«В состоявшемся телефонном разговоре Владимир Путин тепло поздравил Ангелу Меркель с 65-летием», – подчеркивается в сообщении. Да и текст письменного послания выдает симпатии российского лидера к немецкой коллеге.

В телеграмме Путин, который ранее признавался, что общается с Меркель на «ты», обратился к ней: «Дорогая Ангела». «Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту Федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире, – подчеркнул глава государства. – Ценю сложившиеся между нами отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы. Буду рад продолжению нашего диалога и совместной работы».

Путин пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.