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17.07.2019 12:41
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В Петербурге задержан друг Алексея Кудрина и хозяин лабрадора от Путина. Секретную операцию контролировал Роман Плугин

Экономическая полиция Петербурга провела десятки обысков, в том числе и в Москве. По делу о разработке инновационного текстиля задержаны двое бизнесменов. Реализацию планировали в кабинете начальника ГУ МВД, о секретности напоминали каждый час. «Фонтанка» поняла почему: в Лисьем Носу оперативники зашли в коттедж, где увидели связь владельца с президентом и главой Счетной палаты.

 По информации «Фонтанки» вчера утром, 16 июля, около пятидесяти оперативников Управления экономической безопасности полицейского главка начали 20 обысков в петербургских квартирах и офисах. Одновременно в Москве сотрудники центрального аппарата МВД заходили примерно в 10 адресов по тому же делу. Инициаторам реализации является «бюджетный» отдел экономической полиции, а уголовное дело возбуждено 27 июня этого года в Главном следственном управлении ГУ МВД. Статья классическая – «159, часть четыре» – мошенничество в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», в материалах дела указана сумма хищения – 20 миллионов рублей. 

«Фонтанке» известно, что ход событий контролировал начальник ГУ МВД по СПб и ЛО Роман Плугин, а непосредственным исполнителям чуть ли не каждый час напоминали о полной секретности. Вплоть до того, что они не имели права ничего рассказывать своим коллегам, оставшимся работать в главке. 

Также «Фонтанка» узнала, что часть обысков проходила в элитных домах Петербурга. Так, например, в шикарном новом комплексе «Привилегия» на Крестовском острове. Задеты были и загородные особняки. 

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Если до обыска в Лисьем Носу оперативникам было непонятно, отчего вроде бы обычные мероприятия покрыты такой тайной, то, зайдя в этот коттедж, они осознали причастность чуть ли не к политике, а заодно и к мировой культуре. Так уж устроен человек, что хранить служебный секрет он может, но когда эмоции касаются чего-нибудь смешного или необычного, то такое не утаишь.

Так, к утру, 17 июля по рядам сотрудников главка прокатилась информация, что в Лисьем Носу задержан не просто бизнесмен – Рушан Насибулин. У него были обнаружены документы и фотографии, говорящие, что он имеет собаку порода лабрадор, подаренную Владимиром Путиным. Также в доме было достаточно вещей, свидетельствовавших о том, что это тот самый Насибулин, кто являлся продюсером фильма Германа-старшего «Трудно быть богом» и «Довлатова» Германа-младшего.             

«Фонтанка» знает, что к вечеру, 16 июля вместе с ним был задержан и предприниматель Александр Внучкин. Также на допрос доставляли и некую петербурженку Екатерину Лебедеву. 

По данным нашего издания, им вменяется хищение бюджетных денег при работе по контракту с Минпромторгом. В материалах звучит разработка технологий при производстве мембранных, непромокаемых тканей для гражданской текстильной промышленности.

По информации «Фонтанки», оба задержанных имеют прямое отношение к петербургской компании ООО «Инмед». Этой компанией владел руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Так, в 2014 году 49,9% фирму «Инмед» приобрело ООО «Стратегия», на три четверти принадлежавшее на тот момент бывшему министру финансов Алексею Кудрину, а на 25% – директору Леонтьевского центра Ирине Карелиной.

Посвященные люди уверяют «Фонтанку», что Насибулина связывает с Кудриным не только бизнес, но и дружеские отношения.   

Следствие вышло с ходатайством об аресте Насибулина и Внучкина в суд Петербурга.

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