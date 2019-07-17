Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию, чтобы усилить полномочия парламента

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин опубликовал программную статью «Живая Конституция развития», в которой предложил изменить Конституцию страны, предоставив Госдуме возможность участвовать в формировании правительства.

«Мы видим, что выросла ответственность правительства и качество власти в целом, стал эффективнее парламентский контроль за принимаемыми решениями. Сегодня необходимо идти по этому пути дальше. В частности, целесообразно дополнительно детализировать нормы отчёта Правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Государственной Думой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств», – рассуждает17 июля Володин на страницах «Российской газеты».

По его мнению, именно Госдума должна предоставлять президенту свою оценку при формировании правительства. Володин считает, что расширение полномочий этого органа позволит «начать возрождать страну, восстанавливать силу и единство государства и общества, социальную справедливость».

Напомним, что 12 июня Bloomberg рассказал о готовящейся в окружении президента реформе. «Сохранение большинства в парламенте для "Единой России" станет важнейшим условием», – указывает издание, которое предположило, что нынешний глава государства сможет сохранить власть в качестве лидера «Единой России» и премьер-министра. Для этого необходимо провести реформу по введению смешанной избирательной системы. При этом мнение Владимира Путина по этому поводу неизвестно.