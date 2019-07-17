«Фонтанка-SUP» и кино перекроют улицы в центре, в том числе Дворцовую набережную

Фото: Сергей Николаев

Ради культурных мероприятий в центре Санкт-Петербурга ограничат движение транспорта.

В связи с проведением четвёртого международного фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» с 21:00 18 июля до 23:00 20 июля будет закрыт проезд вдоль Марсова поля и с 21:00 18 июля до 06:00 21 июля – набережная Мойки от 1-го Садового моста до 2-го Садового моста. Остановка автотранспорта по этим адресам запрещена до 21:00 18 июля, предупреждает УГИБДД по городу и области «ВКонтакте».

18 июля с 9:00 до 15:00 из-за проведения ООО «Продюсерский центр Ивана Архипова «Инферно» съемок художественного фильма «В шаге от рая» будет закрыто движение по набережной Мойки от Зимней канавки до Певческого моста.

Ради другого художественного фильма, «Номер 1», который снимает ООО «ЭмоушенПикчерз», с 23:30 19 июля до 3:30 20 июля движение будет приостанавливаться на участке Дворцовой набережной от Мраморного переулка до Троицкого моста продолжительностью не более 10 минут в течение часа, сообщает КРТИ.