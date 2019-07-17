«Эталон» по итогам первого полугодия нарастил продажи на 41%

По итогам первых шести месяцев 2019 года группа «Эталон» увеличила продажи недвижимости на 41%. Рост продаж застройщика в Петербурге составил 12%. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба группы.

В Петербурге по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2019 года группа нарастила продажи на 12% – до 16,25 млрд рублей и 160,8 тыс. кв. м. В Москве показатели выросли до 22,4 млрд рублей (73%) и 161,4 тыс. кв. м (35%).

Средняя стоимость квадратного метра недвижимости в объектах группы увеличилась на 15%, до 120 тыс. рублей, ценник на «квадрат» жилья увеличился на 22%, до 143 тыс. рублей. На 28% группа нарастила количество заключенных контрактов.

Напомним, в феврале стало известно о том, что «Эталон» подписал обязывающее соглашение о приобретении 51% девелоперской «дочки» АФК «Системы» – «Лидер-Инвеста». АФК, в свою очередь, купила у семьи основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова 25% компании.

«Как мы и ожидали, после того как проекты «Лидер-Инвест» стали доступны в наших офисах продаж, темпы реализации недвижимости значительно увеличились. По итогам второго квартала стоимость заключенных договоров увеличилась на 33% год к году, до 3,8 млрд рублей, а реализованная площадь – на 27%, до 21,8 тыс. кв. м, – прокомментировал результаты гендиректор «Эталона» Геннадий Щербина. – Дополнительную поддержку продажам оказывает и положительная динамика ввода объектов «Лидер-Инвест», а также тот прогресс строительства, который был достигнут за счет подключения генподрядных и субподрядных компаний Группы «Эталон» к строительству объектов «Лидер-Инвест».