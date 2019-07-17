В Якутии полицейский удерживал в квартире филиппинку. Та спасалась через окно

Один из руководителей экономической полиции Якутии проявил своеобразную заботу о бизнесе жены. Не пуская ее подчиненную к конкурентам, супруг помог запереть гражданку Филиппин в квартире на двое суток. Иностранка спасалась из плена через окно. Суд ограничился условными сроками.

О приговоре высокопоставленному полицейскому республиканский следком сообщил 16 июля. Якутский триллер начался в феврале 2017 года, когда ответственная сотрудница клининговой компании, родом из Филиппин, решила уйти в другую компанию. Прежняя начальница этому не обрадовалась и пошла ва-банк. Уверенности в успех придавало наличие мужа — замначальника ОЭБиПК МУ МВД России «Якутское», который в целом планы супруги разделял. 10 февраля бывшая начальница отправила экс-коллеге сообщение в мессенджере, обещая проблемы с миграционной службой и спасение от оных. Филиппинка поверила и согласилась на встречу.

«В последующем обвиняемая при поддержке мужа-полицейского, действуя совместно с ним, доставила девушку в квартиру своей знакомой, где потерпевшая удерживалась на протяжении двух дней», – рассказали в следкоме.

На исходе вторых суток, ночью 12-го числа, иностранка решилась на отчаянный шаг: прыгать в окно, благо квартира находилась на первом этаже. Получив кататравму, переломы позвонков и пяточной кости со смещением, иностранка все же смогла поймать попутку, на которой добралась до знакомых. Те вызвали полицию.

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В это время супруги с задатками рабовладельцев уже искали беглянку — в квартире той самой семьи, с которой та тесно общалась. Хозяин впустил полицейского внутрь, полагая, что силовик приехал по его вызову. Но когда получил требование выдать уборщицу, выставил стража правопорядка вон.

В суде полицейский и его жена отрицали свою вину. Они признаны виновными, впрочем, суд не стал ограничивать их свободу. Несмотря на статьи о превышении полномочий и незаконном удержании человека, силовик получил пять лет условно. Его жена — четыре.