Завод подъемного оборудования в Рыбацком сменил владельца

ООО «Завод подъемно-транспортного оборудования им. Кирова» с выручкой более 700 млн рублей в год сменил владельца.

В начале июля 100% долей предприятия были оформлены на петербургского предпринимателя Владимира Воронова, следует из отчета компании. Он известен как бенефициар ЗАО «Юнитест-Рентген», производителя высокотехнологичного оборудования, в том числе для военной отрасли.

ЗПТО им. Кирова поставляет оборудование и обслуживает подъемные механизмы для транспортной отрасли и исполняет крупные контракты для ЛАЭС. Крупнейший его клиент — ПАО «Трансконтейнер». С 2018 года предприятие поставляет мостовые и козловые краны для «Росэнергоатома». Выручка в 2017 году составила 705 млн рублей, чистая прибыль — 14 млн рублей. Производственная база расположена в Рыбацком в заводском корпусе площадью около 70 тыс. м2.