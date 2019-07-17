Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля в Госбюро расследований. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба во время брифинга в среду, трансляцию вела пресс-служба Бюро.

Порошенко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", однако бывший глава государства в ГБУ не явился, поэтому ему отправят повторную повестку.

Напомним, ГБР расследует 8 уголовных производств по факту возможных противоправных действий Петра Порошенко. Директор ГБР сообщил, что в рамках уголовных производств расследуются факты возможных коррупционных действий и превышения власти.