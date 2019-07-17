Невероятное предложение по программе «Семейная ипотека»

ГК "КВС"

Газпромбанк – партнер группы компаний «КВС» – предлагает одну из самых низких на данный момент ставок - от 4,9% годовых*.

Ставка действует на все городские и областные проекты от ГК «КВС».

Минимальный первоначальный взнос – от 20%. Сумма кредита от 100 тыс. рублей до 12 млн. рублей. Условия кредитования по госпрограмме для семей с детьми не изменились. Оформить ипотеку по льготной ставке могут семьи, у которых родился второй ребенок или последующие дети с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться здесь.

Квартиры в жилых комплексах от ГК «КВС» сдаются с качественной чистовой отделкой. В них ваша жизнь будет наполнена теплом и уютом. После получения ключей вам нужно будет расставить мебель и организовать новоселье. А в некоторых комплексах квартиры сдаются с мебелью или встроенной кухней. Подробнее узнать о наличии квартир, планировочных решениях и формах оплаты можно у специалистов отдела продаж по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

* Ставка — 4,9% годовых. В случае расторжения/ не продления договоров страхования в течение периода субсидирования в соответствии с Постановлением №1711: личного страхования и страхования жилого помещения Ставка устанавливается в размере ключевой ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 4,0 п.п.

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Справка о компании ГК "КВС"