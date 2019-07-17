Купчино оставят без колес. Смольный сносит незаконный автосервис на Малой Балканской улице

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит здания автосервиса вблизи дома 41, литера А, на Малой Балканской улице, сообщили «Фонтанке» в ведомстве 17 июля.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Территорию 500 кв. м возле Автомеханического колледжа незаконно захватил индивидуальный предприниматель. На ней располагались кирпичный гараж-бокс площадью 150 кв. м, бетонный гараж-бокс площадью около 180 кв. м, металлический гараж-бокс площадью 125 кв. м, а также транспортный контейнер, контейнер с навесом и пристроенной бытовкой, а также металлическая ремонтная эстакада.

Данный земельный участок договорными отношениями с городом не обременён. После просьбы освободить территорию, предприниматель демонтировал свои объекты лишь частично. Сносить кирпичный и бетонный боксы пришлось сотрудникам ККИ.

Индивидуальному предпринимателю грозит штраф за незаконное размещение объектов благоустройства.