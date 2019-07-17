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17.07.2019 11:14
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«Полицейские» продали петербурженке кнопочный телефон. Для связи с экстренными службами

«Полицейские» и «лекари» обманули двух пожилых петербуржцев, сыграв на таких важных для старшего поколения понятиях как безопасность и здоровье. 

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), в пять вечера 16 июля в полицию Калининского района с заявлением обратилась 97-летняя местная жительница. Она рассказала, что менее чем час назад пострадала от действий «коллег» правоохранителей. Двое «силовиков» пришли в квартиру на Тимуровской улице, 18, и предложили пенсионерке купить мобильный телефон Texet, заверив, что с помощью аппарата можно вызвать службы спасения. Женщину, которая скоро отметит вековой юбилей, не смутил ни сам факт продажи «полицейскими» гаджета, ни что за кнопочный телефон с нее попросили 20 тысяч рублей. Что в 10 раз больше его реальной стоимости.     

А на Васильевском острове разыскивают двух продавцов БАДов. Днем 16-го июля на них заявила 68-летняя петербурженка. По ее словам, нашли негодяи ее днем 8-го числа. Позвонили сами, назвали ее фамилию и не ошиблись в медицинских диагнозах. Это вызвало доверие потерпевшей, которая передала впоследствии своим новым знакомым ни много ни мало 700 тысяч рублей. 

 

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