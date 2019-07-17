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Бизнес-трибуна
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17.07.2019 10:58
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Setl Group начал возводить видовой ЖК «Панорама парк Сосновка»

Setl Group начал строить жилой комплекс высокого комфорт-класса «Панорама парк Сосновка» в Выборгском районе города, рядом с пр. Энгельса и ансамблем Светлановской площади.

Setl Group начал возводить видовой ЖК «Панорама парк Сосновка»

Setl City

Благодаря проекту квартал станет по-европейски красивым и еще более зеленым за счет нового арт-сквера, который создаст Setl Group. А уютная пешеходная аллея протяженностью почти километр свяжет между собой два благоустроенных парка: Удельный и Сосновку.

Проект будет возведен в несколько очередей, которые займут разные участки квартала. Так, фасады домов выйдут на пр. Энгельса, Манчестерскую ул., пр. Тореза и Светлановский пр. Уникальное расположение жилого комплекса позволит покупателю выбирать из многочисленных опций: поселиться у одного из двух парков, либо с видом на тихую Манчестерскую улицу или предпочесть оживленный Светлановский пр. с магазинами и кафе на нижнем этаже.

Стилистику квартала определит соседство с двумя красивыми парками, общая площадь которых около 500 га. Setl Group соединит их километровой прогулочной аллеей – от пр. Тореза до пр. Энгельса. К аллее примкнет арт-сквер, в котором будет создана новая точка притяжения квартала – необычный арт-объект в виде зеленой планеты Земля. Для маленьких жителей на территории «Панорама парк Сосновка» девелопер возведет современную общеобразовательную школу со стадионом и три детских сада.

Setl City
Setl City

Сейчас Setl Group строит дома первой очереди проекта рядом со Светлановским проспектом. Ее плановый срок сдачи – 1 квартал 2022 года. Первая очередь – это семь домов средней высоты, всего 9-12 этажей, с закрытой территорией и уютными дворами без машин. В коммерческих помещениях со стороны Светлановского пр. впоследствии откроются небольшие продуктовые магазины, крафтовые булочные и кофейни. В них можно будет приобрести свежую выпечку или взять кофе с собой, а потом отправиться на прогулку в один из двух парков или отдохнуть в сквере у дома.

Покупателям предлагаются квартиры от студий до просторных четырехкомнатных с большими комнатами и широкими лоджиями, отдельными помещениями под гардеробные и прачечные. Последние этажи займут видовые панорамные квартиры high flat с потолками высотой 3 метра и увеличенными оконными проемами. Все квартиры будут сданы с полной чистовой отделкой по последнему стандарту Setl Group «Итальянские коллекции» в двух цветовых гаммах: «Ваниль» и «Шоколад».

Для покупателей с детьми предусмотрены семейные секции с меньшим количеством квартир на этаже и более просторными планировками. Из семейных секций на лифте можно будет сразу спуститься в современный подземный паркинг, рассчитанный на 829 автомобилей. На парковке Setl Group откроет «пит-стоп» станцию с автомобильным пылесосом и компрессором для накачивания колес – жильцам не придется думать, где почистить машину после поездки на дачу или путешествия с домашним питомцем.

Все дома «Панорама парк Сосновка» возводятся в единой стилистике, однако каждый из них отличается уникальным ярким акцентом. Навесные вентилируемые фасады будут облицованы керамогранитом, а на первых этажах украшены лицевым кирпичом.

«Панорама парк Сосновка» – квартал для деловых и современных людей, дома, в которых будущее становится еще на один шаг ближе. Все квартиры будут оборудованы умной системой контроля потребления ресурсов Дом.онлайн, по периметру зданий будет вестись видеонаблюдение, а в парадных появятся необычные мультимедийные лифты с информационными панелями для объявлений и приятной музыкой. Мелодии, от пения птиц до джаза и рока, смогут выбирать сами жильцы.

Setl City
Setl City

В каждом дворе Setl Group благоустроит детские площадки, однако в новом жилом комплексе они будут не обычными, а интерактивными, с развивающими играми, нанесенными на резиновое покрытие, и теневыми навесами от дождя или слишком яркого солнца. В первой очереди проекта девелопер создаст детский клуб – отдельное, полностью оборудованное помещение, которое впоследствии перейдет на баланс управляющей компании. В нем можно будет поиграть, организовать кулинарный клуб, кинопоказ, встречу или отметить день рождения.

В пешеходной доступности от «Панорама парк Сосновка» – сразу две станции метро: «Удельная» и «Площадь Мужества», многочисленные маршруты общественного транспорта рядом, железнодорожная станция с электричками до Финского залива. На машине до центра города – всего 15-20 минут.

В непосредственной близости находятся школы с углубленным изучением английского, китайского языков, медицинская и гуманитарная гимназии, детские сады, торговые центры.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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