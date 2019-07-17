Доцента кафедры физподготовки академии СК оставили без наград и костюма. Ущерб вор компенсировал своими штанами

Неизвестный пробрался в кабинет доцента кафедры физической и специальной подготовки академии Следственного комитета на набережной Мойки в Петербурге. Он проверил ящики и переоделся в Adidas.

Как стало известно «Фонтанке», из кабинета ответственного за физподготовку будущих следователей имущество пропало после шести часов вечера 15 июля – ровно в это время 45-летний хозяин помещения на пятом этаже покинул рабочее место. В заявлении он указал, что похититель пробрался к его ценностям по пожарной лестнице и разбил окно памятника архитектуры на набережной Мойки, дом 96.

Из ящиков стола пропали пять тысяч рублей и 13 наград, среди них, например, «За службу закону» и «За верность десантному братству».

Недосчитался кандидат наук и фирменного спортивного костюма 54-го размера, зато нашел чужие штаны и куртку. Сумму ущерба доцент указал как 8 тысяч рублей и назвал ее значительной.