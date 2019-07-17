На «Нарве» и «Магистральной» будут вводить реверсивное движение

Начинаются дорожные работы на двух федеральных трассах Ленинградской области: А-180 «Нарва» и А-181 «Магистральная» (Северное полукольцо). Капремонт ждёт и 15-километровый участок автодороги М-10 «Россия» в Новгородской области.

Как сообщает 17 июля ФКУ Упрдор «Северо-Запад», заключены госконтракты на ремонт 34-километрового участка «Нарвы» в Кингисеппском районе, от поворота к порту «Усть-Луга» до государственной границы, и 62-километрового участка «Магистральной» от дороги Санкт-Петербург – Морье до дороги А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе.

К ремонту «Нарвы» подрядчик приступил 15 июля, работы на «Магистральной» развернутся в ближайшее время. В период ремонта на участках выборочно будет вводиться реверсивное движение и ограничение скорости. Работы на объектах завершатся в сентябре 2020 года.

Фото: nwroads.ru

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На «Нарве» дорожники заменят верхний слой асфальта, укрепят обочины, установят новые сигнальные столбики и дорожные знаки, в том числе на Г-образных опорах, нанесут разметку из термопластика, а также отремонтируют тротуары и установят 11 павильонов на остановках общественного транспорта. На «Магистральной» устроят асфальтобетонное покрытие и водоотвод и заменят два остановочных павильона.

Автодорога «Магистральная» общей протяженностью 125 километров была передана в федеральную собственность осенью 2018 года. К моменту передачи из регионального подчинения она находилась в неудовлетворительном состоянии, и приведение её в нормативное состояние является одной из приоритетных задач ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отмечается в сообщении.

В настоящее время ремонтные работы идут на участках автомагистрали М-10 «Россия» в Новгородской и Ленинградской областях, в связи с чем на трассе действуют ограничительные режимы движения.

Сроки капремонта на участке с 570-го по 585-й километр в Новгородской области ещё не определены. Пока Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, рассмотрев представленную повторно проектно-сметную документацию, выдал положительные заключения, сообщает Главгосэкспертиза.

Проект предусматривает капитальный ремонт четырёхполосного участка. На первом этапе будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, устройству обочин и монтажу дополнительных водопропускных труб. На втором этапе вдоль автомагистрали установят шумозащитные экраны и дополнительное электроосвещение.