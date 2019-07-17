Metallica подарила малоимущим детям Финляндии 55 тысяч евро. Общая сумма пожертвований группы в Европе превысила миллион евро

Легендарная американская группа Metallica, которая накануне, 16 июля, выступила с концертом в городе Хямеэнлинна, пожертвовала 55 тысяч евро в организацию помощи малоимущим семьям Финляндии Hope ry.

Её деятельность направлена на то, чтобы дети в Финляндии имели более равные возможности для хорошей повседневной жизни. Фонд раздаёт одежду и другие вещи нуждающимся семьям, а также поддерживает досуг детей и молодежи. На странице организации в Facebook говорится, что деньги будут потрачены на детские хобби. Этой суммы хватит, чтобы более 200 детей в течение года могли заниматься любимым делом.

У Metallica есть свой благотворительный фонд All Within My Hands («Все в моих руках», по названию песни коллектива с альбома St. Anger), основанный в 2017-м. Его основная цель – создание устойчивого общества путём поддержки обучения и борьбы с нехваткой продовольствия. Например, в июле из него был выделен 1 млн долларов на стипендии в 10 колледжей Америки.

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А во время турне по Европе в рамках кампании #MetallicaGivesBack Europe 2019 группа дарит 40-50 тысяч евро различным организациям с каждого концерта. Позади уже 17 городов и 25 концертов. Общая сумма, направленная на благотворительность в Европе, составляет более миллиона евро.

В Москве рокеры выступят 21 июля.

Ранее сообщалось, что Metallica выпустит свою иллюстрированную азбуку, часть доходов от продаж которой также пойдёт в их благотворительный фонд.